Bu kentlerde yaşıyorsanız aman dikkat! Kar yağışı için hazırlıklı olun...
Ramazan Bayramı'nın ilk günü tüm yurt yağışlı havanın etkisine giriyor. Doğuda bazı illerde ise kar yağışı etkili olacak.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Rapora göre, bayramın ilk günü bütün yurtta yağış etkili olacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da sıcaklıklara 15 derecenin üstüne çıkarken MGM, bu kentler için kuvvetli, gök gürültülü yağış uyarısı verdi.
3 BÜYÜK KENTTE SON DURUM
İstanbul ve Ankara'da da 3 günlük bayram yağışlı geçecek.
Bayramın ilk günü İzmir'de de yağışlı hava etkili olacak.
