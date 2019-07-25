Bu kebap sadece Mayıs ve Ekim ayları arasında yenilebiliyor

Tokat kebabının geçmişi: İşletme sahibi Mücahit Yılmaz, Tokat kebabının tarihinin çok eski yıllara dayandığını ifade ederek, "Bundan 300 yıl önce restoran kültürü olmadığından ve Tokat bir bağ içerisinde olduğundan, kebap da bağ evlerinde yapılan bir yemekti. Sonraları bu yemeğimiz restoranlarda yapılmaya başladı. Bizim için Tokat kebabı özel bir yemektir. Dışarıdan gelen misafirlerim, Tokat'a geldikleri zaman 'Biz bu şehre geldiysek bu yemeği tatmamız lazım' diyorlar. Biz de kebabımızdan ikram ediyoruz. Ayrıca yerel tarihçilerin söylemine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de 26 Haziran 1919'da, Tokat ziyareti sırasında bu kebaptan ikram edilmiş" diye konuştu.