Bu kasabalara taşınanlara 44 bin euro! Evden çalışanlar diğerlerine göre şanslı

Koronavirüs pandemisi, dünya çapında iş yapış şekillerinden yaşam yerlerine kadar birçok şeyin değişmesine neden oldu. Evden çalışmanın arttığı bu süreçte, nüfusu her geçen gün azalan ve ekonomileri tükenen Avrupa köyleri ise, kişilere taşınmaları karşılığında 44 bin euroya kadar (435 bin TL) teşvik teklif ediyor.