Bu kasabalara taşınanlara 44 bin euro! Evden çalışanlar diğerlerine göre şanslı
Avrupa ülkeleri, nüfusları azalan köylerine taşınacak kişilere 44 bin euroya kadar teşvikler sunuyor. Teşvik ile köylerin yeniden canlanması amaçlanıyor.
İskoçya, nüfusun azalmasını engellemeye yönelik bir plan kapsamında, önümüzdeki beş yıl içinde Outer Hebrid bölgesindeki North Uist adasına yerleşecek kişiler aradığını açıkladı. Hükümet, programa 5 milyon sterlin bütçe ayırdığını bildirilirken 100 kişi ya da aileye adaya yerleşmeleri için 50 bin sterlin (580 bin TL) verileceği belirtildi.
Koronavirüs pandemisi, dünya çapında iş yapış şekillerinden yaşam yerlerine kadar birçok şeyin değişmesine neden oldu. Evden çalışmanın arttığı bu süreçte, nüfusu her geçen gün azalan ve ekonomileri tükenen Avrupa köyleri ise, kişilere taşınmaları karşılığında 44 bin euroya kadar (435 bin TL) teşvik teklif ediyor.
Özellikle evden çalışan kesim hedefleniyor
Ünlü araştırmacı William Russell, başta azalan nüfus olmak üzere, kasaba veya köylere ekonomik teşvik ve tarihi eser niteliği taşıyan evlerin yenilenmesinin amaçlandığı teşvikler ile ilgili özellikle evden çalışan ‘dijital göçebeler’ adı verilen grubun hedeflendiği belirtti.
İşte özellikle Orta Avrupa’da yer alan ve kişilerin taşınması karşılığında para ödeyen kasaba ve köyler...
İspanya Asturias'taki küçük kasabalar
İspanyolların bir kısmı, ülkenin geleneksel pueblolarını (köyleri) daha büyük şehirlere taşınmak için terk ediyor. Bu nedenle yerel yöneticiler, insanları geri getirmenin en iyi yolunun finansal bir teşvik sunmak olduğu sonucuna vararak, taşınan her aileye 3 bin euro (Yaklaşık 30 bin TL) verileceğini açıkladı.