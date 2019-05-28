Bu kadının yaşını tahmin edebilir misiniz?
İngiltere’de yaşayan bu kadın kızının fotoğraflarını taklit ederek Instagram’da bir anda ünlü oldu! Kadını bu kadar ünlü yapan şey ise genç görüntüsü ve gerçek yaşı… İşte görenleri hayrete düşüren Kasha Grimes’in fotoğrafları
Instagram’da ünlü olmak için çok geç kaldığınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! En azından İngiltere’de yaşayan Kasha Grimes bunun tam tersi olduğunu gösterdi.
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İki çocuk annesi Kasha Grimes Instagram’da Nifty After Fifty-50’sinden Sonra Havalı adlı hesabında önce kendi gibi sosyal medya fenomeni olan kızı Misha’nın fotoğraflarını taklit ederek başladı. .
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Ardından o kadar çok takipçi kazandı ki 57 yaşındaki bu kadın şimdilerde genç görüntüsüyle tüm dünyanın ilgisini çekiyor
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Kısa sürede 18 bin takipçiye ulaşan Kasha Grimes “Yaşımdan dolayı görünmez değilim! İstediğimi giyebiliyorum. 57 yaşına basınca bunu benim yaşımdaki diğer kadınlar için yapmak istedim.
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