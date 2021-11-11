Bu kadın belasını arıyor! Kemal Gülman genç sevgilisiyle uçakta eşine yakalandı
Ünlü iş insanı Kemal Gülman, yaklaşık iki senedir kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile birlikte. Boşanma aşamasında olan Kemal Gülman ve Feryal Gülman çiftinin arasında ise bugün yeni bir kriz daha patlak verdi. Gülman ve genç sevgilisi, aynı uçakta Feryal Gülman ile yan yana seyahat etmek zorunda kaldı...
Ünlü iş insanı Kemal Gülman ve Feryal Gülman sekiz yıl önce boşanmaya karar vererek mahkemeye başvurdu. Sosyetik çift Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın boşanma davası 8 yıldır sürüyor.Ünlü çiftin arasındaki sular bir türlü durulmuyor.
Bu kez de Fransa seyahatinden dönen Kemal Gülman ile kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli, iş insanının boşanma aşamasındaki eşi Feryal Gülman'la uçakta pişti oldu.
Bu kadın belasını arıyor
Havalimanda gazetecilere konuşan Kemal Gülman, Feryal Gülman'ı işaret ederek, "Bu kadın belasını arıyor!" dedi.
Uçakta olduklarını bilmiyordum, yan yana oturduk
Sevgilisiyle Fransa'nın Nice şehrine seyahat eden Feryal Gülman dönüşte gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: "Uçakta gördüm, şaşırdım. Uçakta olduklarını bilmiyordum. 3A'da ben, 3D'de Kemal oturuyordu. Sevgilisi de 4D'de idi..."