Bu kadın bambaşka! İnsanları koklayıp ölüp ölmeyeceklerini söylüyor
AVUSTRALYA'da yaşayan bu kadının dünyada bir benzeri daha yok! İnsanların ilginç özellikleri olabiliyor. Bu özelliklerden, daha önce hiç duymadığımız bir şey var; koklayarak ölüp ölmeyeceğini tahmin etmek. Ari Kala ismindeki kadının ilginç özelliğine Molatik olduk.
Avustralya'da yaşayan 27 yaşındaki Ari Kala, rutin iş hayatından sıkıldı ve kariyerine profesyonel medyum olarak devam etme kararı aldı. Medyum Ari Kala'nın son derece garip bir yeteneği var: İnsanları koklayarak yakın tarihte ölüp ölmeyeceklerini anlayabiliyor!
Kısacası Ari Kala, ‘6. His’ filmindeki 'Ölü insanlar görüyorum' repliğini 'Ölü insanlar kokluyorum' repliği ile değiştiriyor!
'Tatlı ve çürük kokuyorlar'
Bu yeteneğini ilk olarak 12 yaşındayken amcasını ziyaret ettiğinde fark eden Ari Kala, amcasının ailede başka hiç kimsenin duyamadığı aşırı tatlı ve çürük bir koku yaydığını duydu.
Kadınlara psişik güçlerini nasıl kontrol edebileceğini öğreten ve ölümü koklayan medyum Ari Kala, birinin öleceğini anladığı zaman bunu o kişiye söylemediğini çünkü bunun kendi görevi olmadığını belirtiyor.