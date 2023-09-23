Bu kadarına pes dedirtti! Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanındaki ateşli sahneler sosyal medyada tepki topladı
Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi 24. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından gündeme bomba gibi düştü. Yeni bölüm fragmanında Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın ateşli sahneleri sosyal medyada tepki topladı.
Ocak ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan, sevilerek izlenen Ömer dizisi yeni bölüm fragmanı ile tepkilere neden oldu.
Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın rol aldığı Ömer dizisi yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
İmamın oğlu Ömer ve Yıllar önce mahallesini terk eden boşanmış bir kadın olan Gamze'nin aşk hikayesini anlatan dizinin 24. bölüm fragmanı izleyenleri ikiye böldü.
Fragmanda Ömer ve Gamze'nin ateşli sahneleri sosyal medyada birçok kullanıcının olumsuz eleştirisini aldı. İşte dizinin yeni fragmanından bazı sahneler...