Bu kadarına da pes! Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar

23 adrese operasyon

Ekiplerin yaptığı tespit sonucu şüphelilerin Bursa Yıldırım ilçesinde yaşadıkları aralıklı olarak İstanbul'a gelerek yankesicilik ve kapkaç yaptıkları öğrenildi. Polis, 17 Ocak Cuma günü İstanbul ve Bursa'da tespit edilen 23 adrese yapılan operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı.