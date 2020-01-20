Bu kadarına da pes! Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar
İSTANBUL'da liderliğini 72 yaşındaki "Dede" lakaplı A. Ç.'nin kadın ve çocuklardan oluşan 15 kişilik yankesicilik çetesi polis operasyonuyla yakalandı.
Şüphelilerin turistleri hedef aldıkları fotoğraf çektirme bahanesiyle yanlarına yaklaşarak çantalarını çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin 6'sının kimliğinin Beyazıt'ta Sudan uyruklu bir kadının çantasını çaldıktan sonra çektirdikleri hatıra fotoğrafı sayesinde belirlendiği öğrenildi.
İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı baskınlarla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler İstanbul'da son 6 ayda meydana gelen yankesicilik ihbarlarına yönelik çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip 4 ay sürdü
Polis ekipleri, yankesicilik olaylarının meydana geldiği bölge ve civarlarda güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, mağdur ifadeleri doğrultusunda 4 ay süren fiziki teknik takip sonucu çete üyelerinin kimlik ve adreslerini tespit etti.
23 adrese operasyon
Ekiplerin yaptığı tespit sonucu şüphelilerin Bursa Yıldırım ilçesinde yaşadıkları aralıklı olarak İstanbul'a gelerek yankesicilik ve kapkaç yaptıkları öğrenildi. Polis, 17 Ocak Cuma günü İstanbul ve Bursa'da tespit edilen 23 adrese yapılan operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı.