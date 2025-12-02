Bu kadarı da fazla dedirtti! Şarkıcı Sıla öyle bir değişti ki...
Türkiye'nin en başarılı kadın şarkıcılarından Sıla son görüntüsü ile sevenlerini hayrete düşürdü. Sıla, yeni albümünün ilk şarkısı "Evvel Ezel" ile müzikseverlerin karşısına çıkarken, paylaştığı kareleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü şarkıcı Sıla, yeni albümünün ilk şarkısı "Evvel Ezel" ile müzikseverlerin karşısına çıkarken, kulisinden paylaştığı son pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Verdiği kilolar, yüz hatlarındaki belirginleşme ve abartılı makyajıyla dikkat çeken Sıla, dudak dolgusu ve botoks gibi küçük estetik müdahalelerle ilgili yorumlara da konu oldu.
Güzel sesi ve kendine has tarzıyla yıllardır müzikseverlerin beğenisini kazanan Sıla Gençoğlu, özel hayatıyla da magazin gündeminin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Geçmişte Ahmet Kural ve Hazer Armani ile yaşadığı ilişkilerle konuşulan şarkıcı, bir süredir ünlü oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşıyor. İkili, romantik jestleri ve paylaştıkları dizelerle uzun süredir ilişkilerini gözler önünde sürdürüyor.
YENİ HALİ ŞAŞIRTTI
Ancak 45 yaşındaki şarkıcı, bu kez değişen görünümüyle konuşuluyor. Yeni albümünün ilk şarkısı "Evvel Ezel"i dinleyicileriyle buluşturan Sıla, kulisinden paylaştığı video sonrası sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.