Bu kadarı da fazla dedirtti! Şarkıcı Sıla öyle bir değişti ki...

Ünlü şarkıcı Sıla, yeni albümünün ilk şarkısı "Evvel Ezel" ile müzikseverlerin karşısına çıkarken, kulisinden paylaştığı son pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Verdiği kilolar, yüz hatlarındaki belirginleşme ve abartılı makyajıyla dikkat çeken Sıla, dudak dolgusu ve botoks gibi küçük estetik müdahalelerle ilgili yorumlara da konu oldu.