Bu kadar da olmaz! Nusret o taşı İstanbul'a getirdi
Et tuzlama hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret yine çok konuşulacak bir olaya daha imza attı.
Kendine has et pişirme ve tuzlama hareketiyle Salt Bae olarak anılan Nusret Gökçe'nin, Yunan adası Mikonos'ta 10 kilo ağırlığındaki bir kayayla yaptığı ağırlık antrenmanları çok konuşulmuştu.
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İstanbul, New York, Miami, Dubai ve Abu Dabi'de restoranı olan Nusret, beline büyük bir taş bağlamış ve verdiği pozları Instagram'da paylaşmıştı.
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'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında bir şöhrete kavuşan sosyete etçisi, spor yaptığı kayayı İstanbul'a getirtti.
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Nusret Gökçe, o kayayı Etiler'deki restoranında cam muhafaza içinde sergilemeye başladı.
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