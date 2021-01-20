Bu kadar da olmaz dedirten hatalar FOX TV Yasak Elma dizisine damga vurdu!

Yayımlandığı ilk günden beri izlenme rekorları kıran Yasak Elma dizisi, birçok oyuncu değişikliğine rağmen kan kaybetmeden FOX TV kanalının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yayımlandığı her gün herkesi ekranlara kilitleyen dizinin son bölümü ise izleyicinin moralini bozdu.