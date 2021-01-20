Bu kadar da olmaz dedirten hatalar FOX TV Yasak Elma dizisine damga vurdu!
Şevval Sam, Eda Ece veNesrin Cavadzade'nin dizisi Yasak Elma'daki çekim hataları 'Pes artık' dedirtti.
Yayımlandığı ilk günden beri izlenme rekorları kıran Yasak Elma dizisi, birçok oyuncu değişikliğine rağmen kan kaybetmeden FOX TV kanalının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yayımlandığı her gün herkesi ekranlara kilitleyen dizinin son bölümü ise izleyicinin moralini bozdu.
Ekranlarda fırtınalar estiren, milyonlar tarafından izlenen dizide artık göz göre göre yapılan çekim hataları izleyiciyi kızdırmaya başladı. Özellikle 92. son bölümdeki birden çok hata dalga konusu oldu.
Örneğin Yasak Elma dizisinin son bölümünde Çağatay, bu sahnede Yıldız’ın omzunu sol eliyle tutuyor.
Ancak değişen çekim açısıyla birlikte sağ eliyle tuttuğu görülüyor.