Bu kadar da olmaz! 1890 yıllık tarihi kapıya bakın ne yazdılar
Antalya'nın simgelerinden Hadrianus Kapısı'nın kolonlarına kazınarak yazılanlar görenleri şaşırttı.
Turizm kenti Antalya'nın simgelerinden olan ve halk arasında Üç Kapılar olarak bilinen tarihi Kaleiçi'nin girişindeki 1890 yıllık Hadrianus Kapısı, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor.
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Kentin simgesi haline gelen tarihi kapı geçen günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.
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1890 yıllık kapıyı ayakta tutan kolonlara 'Kıymet', 'Erkan' ve 'İbo' isimleri, sert bir cisimle kazınarak yazıldı.
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Aynı kolon üzerine bir başka kişi ise aşkını 'D & S' şeklinde kazıdı.
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