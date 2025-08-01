Bu işleri yapanlar işsiz kalacak! Yapay zekanın yok edeceği meslekler
Microsoft'un yayımladığı rapor, yapay zekanın iş dünyasında kimleri daha çok etkilediğini gözler önüne serdi.
Yapılan çalışmaya göre, yapay zekanın gelişmesiyle yok olma riski en çok olan 40 meslek ve en az olan 40 meslek yayımlandı.
Listeye göre yok olacak mesleklerin ortak özelliği, yazmak, düzenlemek, analiz yapmak gibi görevler olarak ön plana çıkıyor.
İşte Microsoft'un paylaştığı listeye göre yapay zekâdan en çok etkilenen meslekler...
Tercümanlar ve Çevirmenler
Tarihçiler
Uçuş Görevlileri
Hizmet Satış Temsilcileri
Yazarlar
Müşteri Temsilcileri
CNC Takım Programcıları
Telefon Operatörleri
Bilet ve Seyahat Görevlileri
Spikerler ve Radyo DJ’leri