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Bu işleri yapanlar işsiz kalacak! Yapay zekanın yok edeceği meslekler

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Bu işleri yapanlar işsiz kalacak! Yapay zekanın yok edeceği meslekler

Microsoft'un yayımladığı rapor, yapay zekanın iş dünyasında kimleri daha çok etkilediğini gözler önüne serdi.

Bu işleri yapanlar işsiz kalacak! Yapay zekanın yok edeceği meslekler - Resim: 1

Yapılan çalışmaya göre, yapay zekanın gelişmesiyle yok olma riski en çok olan 40 meslek ve en az olan 40 meslek yayımlandı.

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Bu işleri yapanlar işsiz kalacak! Yapay zekanın yok edeceği meslekler - Resim: 2

Listeye göre yok olacak mesleklerin ortak özelliği, yazmak, düzenlemek, analiz yapmak gibi görevler olarak ön plana çıkıyor. 

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Bu işleri yapanlar işsiz kalacak! Yapay zekanın yok edeceği meslekler - Resim: 3

İşte Microsoft'un paylaştığı listeye göre yapay zekâdan en çok etkilenen meslekler...

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Tarihçiler

 

Uçuş Görevlileri

 

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Bu işleri yapanlar işsiz kalacak! Yapay zekanın yok edeceği meslekler - Resim: 4

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 CNC Takım Programcıları

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 Bilet ve Seyahat Görevlileri

 Spikerler ve Radyo DJ’leri

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