'Bu işin şakası yok' demişti Covid-19'dan ölen MATSO Başkanı Ahmet Boztaş toprağa verildi
38 gündür savaştığı Covid-19'a yenik düşen Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya'da toprağa verildi.
Koronavirüs tedavisi gören Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş (57) yaşamını yitirdi. Ahmet Boztaş, tedavi gördüğü yoğun bakımı görüntüleyen gazetecilere açıklama yapmış, 'Bu işin şakası yok' uyarısında bulunmuştu.
Boztaş, görevi sırasında çok tedbirli davrandığını, odasına HES koduyla ziyaretçi aldığını, en fazla 10 dakika görüşme yaptığını, tüm tedbirlere rağmen koronavirüse yakalandığını anlatmıştı.
Kontrol amaçlı hastaneye yatıp 2-3 gün sonra solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındığını aktaran Boztaş, o gün kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, “Risk devam ediyor. İşin içine düşünce belli oluyor artık, bu işin şakası yok" demişti.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan cenazesi alınan Boztaş, yakınlarının gözyaşları arasında Manavgat'a götürüldü. Ahmet Boztaş için MATSO binası önünde yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile çalışanlardan helallik istendi. Boztaş'ın cenazesi, daha sonra Hisar Mezarlığı'na getirildi.