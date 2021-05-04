'Bu işin şakası yok' demişti Covid-19'dan ölen MATSO Başkanı Ahmet Boztaş toprağa verildi

Kontrol amaçlı hastaneye yatıp 2-3 gün sonra solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındığını aktaran Boztaş, o gün kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, “Risk devam ediyor. İşin içine düşünce belli oluyor artık, bu işin şakası yok" demişti.