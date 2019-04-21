Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler Yok artık dedirten iş

Bahçıvan için aranan temel özellik deneyimli olması. Bunun haricinde bahçede deneysel işler yapma konusunda cesur hareket etmesi ve yaratıcı olması bekleniyor. İşe alınacak bahçıvanın öz disipline sahip olması ve kusursuza yakın iletişim becerilerine sahip olması bekleniyor.