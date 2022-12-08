Bu işi yapan tek kişi! İneklere öyle bir şey yapıyor ki süt fışkırıyor

Bu işi dedesinden öğrendiğini ifade eden Halil Oruç, "Ben ineklerin ayaklarına bakım yapıyorum. Bu bakımı yapmadığımız hayvanlar zor durumda kalıyor. Hayvanların tırnakları büyüdüğü zaman ayakları bükülüyor sinir sistemi bozulup süt verimi düşüyor. Süt veriminden düştüğü için hayvanlar kasap'a gidiyor.