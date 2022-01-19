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Bu işi yapan sadece 2-3 kişi var! Edirne'de çırak olarak başladı usta oldu: Maddiyat olayları zorluyor

Bu işi yapan sadece 2-3 kişi var! Edirne'de çırak olarak başladı usta oldu: Maddiyat olayları zorluyor

İlk olarak bir fabrikada ufak dükkanlara çırak olarak mesleğe adım atan ve kendisini geliştirip usta olan 62 yaşındaki Muammer Yılmaz, şimdi mesleğinde sayılı insanlardan oldu.

Bu işi yapan sadece 2-3 kişi var! Edirne'de çırak olarak başladı usta oldu: Maddiyat olayları zorluyor

Edirne'de 48 yıldır çaydanlık ve tencere tamiri yapan 62 yaşındaki Muammer Yılmaz, geçmişten günümüze birçok değişikliğe uğrayan mesleğin en yaşlı temsilcilerinden birisi olarak işinin başında duruyor.

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Bu işi yapan sadece 2-3 kişi var! Edirne'de çırak olarak başladı usta oldu: Maddiyat olayları zorluyor

Tencere, tava ve çaydanlık tamiri yaparak ailesinin geçimini sağlayan Yılmaz, 48 yıldır mesleğini severek sürdürüyor. 

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Bu işi yapan sadece 2-3 kişi var! Edirne'de çırak olarak başladı usta oldu: Maddiyat olayları zorluyor

Müşterileri ve çevresi tarafından sevilen Muammer Yılmaz, söz konusu işi olduğunda oldukça ciddi bir tavırla çalışmakla birlikte müşteri memnuniyetine de büyük önem veriyor.

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Bu işi yapan sadece 2-3 kişi var! Edirne'de çırak olarak başladı usta oldu: Maddiyat olayları zorluyor

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan çaydanlık, tava, tencere tamiri ve parlatma işinin Edirne’deki sayılı ustalarından olan Muammer Yılmaz, vatandaşların dededen kalma ve atmaya kıyamadığı eşyalarına da can veriyor. 

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