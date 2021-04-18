Bu iş aklından bile geçmezdi! Rizeli Meryem tam 9 yıllık usta oldu görenler şaşırıyor

Rize’de kendisine bir iş arayan Meryem Baş, bir mobilya fabrikasına bayan eleman alınacağını duydu. Farklı bir iş olsun diye başvurmayı düşünen Baş, ‘Başarabilir miyim?’ diye korkmaktan da kendisini alı koyamadı. İşe kabul edilen Baş bu kez kolları sıvadı ve şimdilerde ise değme mobilya ustalarına taş çıkartan bir usta oldu.