Bu iş aklından bile geçmezdi! Rizeli Meryem tam 9 yıllık usta oldu görenler şaşırıyor
RİZE'de kendine iş arayan Meryem Baş, bir mobilya fabikasının eleman aradığını duyunca başvurdu. Korka korka atım attığı işte şimdi 9 yıldır 'usta' olarak ter döküyor...
Rize’de kendisine bir iş arayan Meryem Baş, bir mobilya fabrikasına bayan eleman alınacağını duydu. Farklı bir iş olsun diye başvurmayı düşünen Baş, ‘Başarabilir miyim?’ diye korkmaktan da kendisini alı koyamadı. İşe kabul edilen Baş bu kez kolları sıvadı ve şimdilerde ise değme mobilya ustalarına taş çıkartan bir usta oldu.
İlk başlarda korksa da mobilya işinin şimdi kendisine zor gelmediğini dile getiren Meryem Baş şöyle konuştu: “Mobilya fabrikasında panel bölümünde marangoz ustası olarak dokuz yıldır çalışmaktayım. Fabrika zaten evimizin yakınındaydı."
"Bayan eleman alınacağını duyurdular. Biz de öğrenince başvurmak istedik. Kendim için de bir farklılık olsun istedim. Önce yapamam dedim ama daha sonrasında işe alıştım ve şimdi rahatlıkla yapabiliyorum. Artık pek zor gelmiyor...”
‘Fabrikada çalışmak aklımın ucundan geçmezdi’
Ahşap ile uğraşmanın kendisini ruhen de rahatlattığını söyleyen marangoz ustası Baş “Bir mobilya fabrikasında çalışmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Oraya gidince ilk gün biraz bocaladım ama daha sonra daha kolay yapabilmeye başladım. Ahşap ile uğraşmak çok güzel bir his. Böylelikle dokuz yıldır çalışıyorum” İfadelerini kullandı.