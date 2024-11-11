Bu illere yağmur, sis ve kar geliyor! İstanbul'a da uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yapılan son değerlendirmelere göre hava durumunun gün gün değişken olacağı bir hafta yaşanacak. Sağanak yağış, sis, pus ve bazı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterecek. Orta kuvvette kuzeyli rüzgarlar üşüten bir etki oluşturacak. Bazı günler yağışların etkisini azaltması güneşli ancak serin bir hava yaşatması bekleniyor.