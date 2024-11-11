Bu illere yağmur, sis ve kar geliyor! İstanbul'a da uyarı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Kasım Pazartesi hava durumu raporunu yayımladı. Yeni haftanın haritalarına göre ülkenin büyük bölümü ılık bahar günlerini hatırlatan pastırma sıcaklarına veda ediyor. Sis ve pus etkisiyle serin hava ağırlığını hissettirecek. İşte yeni haftanın hava durumu raporu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yapılan son değerlendirmelere göre hava durumunun gün gün değişken olacağı bir hafta yaşanacak. Sağanak yağış, sis, pus ve bazı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterecek. Orta kuvvette kuzeyli rüzgarlar üşüten bir etki oluşturacak. Bazı günler yağışların etkisini azaltması güneşli ancak serin bir hava yaşatması bekleniyor.
İSTANBUL DAHİL YAĞIŞ UYARISI
Ülke geneli bulutlu bir gün yaşarken Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağış görecek. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkisini gösterecek.
HAVA SICAKLIĞI NE OLACAK?
Ülke genelinde mevsim normallerinde serin bir hafta yaşanması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönden orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Tehlike arz eden meteorolojik uyarı ise yapılmadı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusunun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu