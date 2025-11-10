Bu illerden arsa alanlar yaşadı enflasyonu ikiye katladı! 3 büyükşehir şaşırttı

Yatırımcıların, birikimlerini enflasyona karşı korumak için tercih ettiği enstrümanlardan olan arsa fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre Türkiye’de son bir yılda konut imarlı arsa fiyatlarında ortalama artış %19,94 olarak gerçekleşti. Böylece arsa fiyatlarında yaşanan genel yükseliş enflasyonun altında kaldı.