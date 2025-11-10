Bu illerden arsa alanlar yaşadı enflasyonu ikiye katladı! 3 büyükşehir şaşırttı
11 ilde imarlı arsa fiyatlarındaki yıllık artış, enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Diyarbakır’da arsa fiyatları 12 ayda %66 prim yaptı ve enflasyonu ikiye katladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise artışlar enflasyonun gerisinde kaldı. İşte arsa fiyatlarındaki artışla enflasyonu yenen şehirler…
Yatırımcıların, birikimlerini enflasyona karşı korumak için tercih ettiği enstrümanlardan olan arsa fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre Türkiye’de son bir yılda konut imarlı arsa fiyatlarında ortalama artış %19,94 olarak gerçekleşti. Böylece arsa fiyatlarında yaşanan genel yükseliş enflasyonun altında kaldı.
Ancak 11 ilde imarlı arsa fiyatlarındaki yıllık artış, enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Bu şehirlerden arsa alanlar, birikimlerini de enflasyona karşı korumuş oldu.
ARSA FİYATLARININ EN ÇOK ARTIĞI İLLER
Gayrimenkul platformu Endeksa verilerinden derlenen bilgilere göre; Ekim 2025 itibarıyla son 1 yılda arsa fiyatları en çok yükselen, enflasyona karşı da galip gelen 11 şehir ve değer artışları şöyle:
1-Diyarbakır: 8.140 ₺/m2 (%66,12)
2-Şırnak: 6.147 ₺/m2 (%64,01)