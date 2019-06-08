Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Haziran tarihli hava durumu tahminini paylaştı. Hafta sonu hava durumunu paylaşan Meteoroloji, vatandaşları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için uyardı.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, 

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı - Sayfa 2

Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı - Sayfa 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı - Sayfa 4

Rüzgar, genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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