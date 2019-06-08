Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.