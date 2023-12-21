Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sağanak hem de rüzgar vuracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Samsun dışında Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.