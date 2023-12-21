Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sağanak hem de rüzgar vuracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu raporunu yayımladı. 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı veren Meteroroloji; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli yağış olacağını belirtti. Akdeniz'in batısında çok kuvvetli yağış beklenirken rüzgar hızının 90 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılara göre yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış hakim olacak. Özellikle Akdeniz'in batısında yer yer çok kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor.
Yağışlar Ege'de ve Marmara'da da kuvvetli olarak kendini gösterecek. Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler beklenirken bugünden itibaren Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji bölge bölge uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Samsun dışında Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.