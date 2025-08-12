Bu illerde okuyan öğrenciler dikkat! 38 bine kadar eğitim desteği

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki özel okullarda okuyan öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteğinin 2025-2026 döneminde de devam edeceği duyuruldu.