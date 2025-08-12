Bu illerde okuyan öğrenciler dikkat! 38 bine kadar eğitim desteği
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, 5 ilde okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim desteği verilecek. Söz konusu desteğin tutarı 33 bin TL ile 38 bin TL arasında değişecek.
Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine 2023-2024 döneminde verilen eğitim desteği uzatıldı. Buna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in 2 ilçesinde okuyan öğrenciler 38 bin TL'ye varan destekten yararlanabilecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki özel okullarda okuyan öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteğinin 2025-2026 döneminde de devam edeceği duyuruldu.
5 İLDE OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ
Açıklanan destek programı Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencileri kapsayacak.
EĞİTİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; açıklanan eğitim desteğinden daha önceki yıllarda da bu haktan yararlanan ve öğrenim gördüğü kademeyi henüz tamamlamamış öğrenciler faydalanabilecek.