Bu iller sağanak yağışa karşı dikkat! Meteoroloji sel uyarısı yaptı
İnternet Haber
Rize, Trabzon ve Artvin olmak üzere Doğu Karadeniz genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacak yağışlar dolayısıyla sel uyarısı yapıldı.
Doğu Karadeniz'de başlayacak olan sağanak yağış öğle saatlerinde etkisini artırarak Rize çevreleri ile Trabzon ve Artvin'de etkili olacak.
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Yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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Marmara ve Ege'de hava parçalı bulutlu
Marmara ve Ege’de bugün parçalı bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın orta ve doğu kesimlerinde sıcaklık birkaç derecelik azalma bekleniyor.
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İşte 5 günlük haritalı hava durumu...
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