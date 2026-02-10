Bu Hülya Avşar mı? Dizinin ilk bölümü yayınlandı, Avşar'ın yüzündeki filtre olay oldu

Aynı Yağmur Altında dizisi, dün akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Dizide Fazilet karakterine hayat veren Hülya Avşar’a uygulanan filtre ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda filtre detayı çok sayıda yorum alırken, dizi kısa sürede gündem oldu.