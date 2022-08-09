Bu hayvanlar işlediği suçlar sebebiyle idam edildi!

İdam cezası, dünya üzerinde en çok tartışılan konular arasında bulunuyor. Ağır suçlarda idam cezasının uygulanmasını isteyenler kadar, idamın adil bir ceza olmadığını savunanlar da var. Bu konu tartışılırken, üzerine bir de hayvanların idam edildiğini duyanlar kulaklarına inanamıyor. İşte hırsızlıktan adam öldürmeye kadar çeşitli suçlardan yargılanıp idama mahkum edilen hayvanlar...