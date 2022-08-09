Bu hayvanlar işlediği suçlar sebebiyle idam edildi!
İnsanların idam cezasına çarptırıldığı ülkeler oldukça fazla var. Fakat işlediği çeşitli suçlar sebebiyle idam edilen hayvanlar, duyanları hayrete düşürüyor.
İdam cezası, dünya üzerinde en çok tartışılan konular arasında bulunuyor. Ağır suçlarda idam cezasının uygulanmasını isteyenler kadar, idamın adil bir ceza olmadığını savunanlar da var. Bu konu tartışılırken, üzerine bir de hayvanların idam edildiğini duyanlar kulaklarına inanamıyor. İşte hırsızlıktan adam öldürmeye kadar çeşitli suçlardan yargılanıp idama mahkum edilen hayvanlar...
Kedi
1600'lü yıllarda, protestanlık mezhebine mensup olan bir hakim, pazar günü fare kovalayan bir kedi görür ve idamına karar verir.
Arı
1800'lü yıllarda Avrupa'da bir kişi, arı sokması nedeniyle alerjisi olduğu için vefat etti. Durumdan dolayı arıdan şikayetçi olan ailesi, davacı oldu ve soruşturma başlatıldı. Barındığı kovan tespit edilen arı, kovanda yaşayan diğer arılarla birlikte idam edildi.
Adam ve dana
Bir adam dana ile ilişkiye girer ve ikisi de suçlu bulunur. Bu nedenle adam da dana da yakılarak infaz edilir.