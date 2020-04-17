Bu hatalar kilo vermenizi engelliyor dikkat!

"Kahvaltımı geç yapıp öğün atlarsam kilo verebilirim"

Ara öğün atladığınızda kan şekeri dengeniz olumsuz etkilenebilir. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde, hem sonraki öğünde daha fazla besin tüketirsiniz, hem de uzun süre herhangi bir besin tüketilmediği için, vücut sinyaller yollayıp kendini korumaya alır ve bir sonraki öğünü depolama eğilimi gösterir.

