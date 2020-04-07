Bu hastalıklar birbiriyle karıştırılıyor yanlış teşhise dikkat!

Lyme hastalığı ve grip

Bu hastalık, bir kişi kene tarafından ısırıldıktan sonra enfeksiyon kaptığında ortaya çıkan öküzgözü döküntüsü ile fark edilir. Bununla birlikte, bu tip bir cilt belirtisi olmadan geçen bazı vakalar vardır.

Hastalar vücutta ağrılar, ateş ve yorgunluk gibi semptomlar da gösterince, doktor tarafından grip olarak teşhis edilme olasılığı da vardır.

Üstelik bir kan testi bu durumda hastalığı ele vermeye yetmiyor, çünkü vücut 2 haftaya kadar bu duruma işaret eden antikorlar geliştirmeye başlamaz. Bu nedenle, doktorlar Lyme hastalığından şüphelenirse, size uzun süreli etken bir seferlik bir antibiyotik verecektir.