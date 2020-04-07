Bu hastalıklar birbiriyle karıştırılıyor yanlış teşhise dikkat!
Uzmanlara göre birbiri ile çok benzer belirtiler gösteren bazı hastalıklar var.Bu durumda doğru teshiş konulması oldukça büyük bir önem taşıyor.Peki bu hastalıklar hangileri?
Böbrek taşları ve abdominal aort anevrizması
Böbrek taşları diğer birçok durum gibi yanlış teşhis edilebilir ve bunların arasında en tehlikeli olanı abdominal aort anevrizmasıdır. Her ikisi de çok yoğun ve keskin karın ağrısı, bulantı ve/veya kusma ile başlar. Aort anevrizması aort duvarında anormal bir şişlik meydana gelmesidir ve bu şişlik yırtılırsa sonuç ölümcül olabilir.
Hepatit ve alerji
Hepatit herhangi bir belirti vermeden vücutta yıllarca kalabilir. Ancak bu süre zarfında karaciğerinize gerçekten zarar verebilir. Karaciğer problemlerinin en yaygın belirtileri; mide ağrısı, kaşıntı ve yorgunluktur. Bu semptomlar alerji ile karıştırılabilir. Bu yüzden gözlerinizin ve dilinizin rengine dikkat etmek çok önemli. Eğer sarıya döndüklerini fark ederseniz, hemen bir doktora gitmelisiniz.
Lyme hastalığı ve grip
Bu hastalık, bir kişi kene tarafından ısırıldıktan sonra enfeksiyon kaptığında ortaya çıkan öküzgözü döküntüsü ile fark edilir. Bununla birlikte, bu tip bir cilt belirtisi olmadan geçen bazı vakalar vardır.
Hastalar vücutta ağrılar, ateş ve yorgunluk gibi semptomlar da gösterince, doktor tarafından grip olarak teşhis edilme olasılığı da vardır.
Üstelik bir kan testi bu durumda hastalığı ele vermeye yetmiyor, çünkü vücut 2 haftaya kadar bu duruma işaret eden antikorlar geliştirmeye başlamaz. Bu nedenle, doktorlar Lyme hastalığından şüphelenirse, size uzun süreli etken bir seferlik bir antibiyotik verecektir.
Yüksek tansiyon ve troid
Tiroid bezi, pek çok hormonu kontrol ettiği için vücudun en önemli parçalarından biri. Tiroid bezi az aktif olduğunda (hipotiroidizm) kilo alımı, sıcaklığa duyarlılık ve yorgunluk gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz, bunlar genellikle depresyon gibi durumlarla karıştırılabilir. Başka bir tiroid sorunu olan hipertiroidizm; kilo kaybına, sinirliliğe ve hızlı bir kalp atışına neden olabilir. Bu semptomlar ise, yüksek tansiyon belirtileri ile karıştırılabilir. Bu nedenle tiroid bezi hormonlarınızı kontrol ettirmeniz önemlidir.