Bu haftaya aman dikkat! 'Dolunay olacak sıkıntılar kapıda' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

İşin içinde Neptün olduğundan dolayı, kişisel hedeflerinizin ve amaçlarınızın lütfen gerçekçi olduğuna emin olun ki sonrasında üzülmeyin. Ve bir de zehirlenmelere dikkat edin! Plüton desteği ile de dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan çok güçlü destekler alırken, artık işlevi olmayan birtakım insanları da belki de hayatınızdan çıkarmanın vakti gelmiş olabilir, ne dersiniz?