Bu haftaya aman dikkat! 'Dolunay olacak sıkıntılar kapıda' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Yaptığı yorum ve tahminlerle sık sık gündem olan astroloji uzmanı Dinçer Güner sosyal medya hesabından 12 burca dair haftalık burç analizlerini paylaştı.
İşte Dinçer Güner'in burç yorumları...
Balık ve Yükselen Balık; Bu hafta Başak burcunda Neptünyen bir dolunay meydana gelecek. İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, iş birlikleri konusunda titiz ve dikkatli adımlar atacağınız bir dolunay başlıyor. Yeni anlaşmalar ve iş birlileri de söz konusu olabilir. Ya da bu konularda son günlerde uğraştığınız meselelerin sonuna gelebilirsiniz.
İşin içinde Neptün olduğundan dolayı, kişisel hedeflerinizin ve amaçlarınızın lütfen gerçekçi olduğuna emin olun ki sonrasında üzülmeyin. Ve bir de zehirlenmelere dikkat edin! Plüton desteği ile de dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan çok güçlü destekler alırken, artık işlevi olmayan birtakım insanları da belki de hayatınızdan çıkarmanın vakti gelmiş olabilir, ne dersiniz?
Kova ve Yükselen Kova; Bu hafta Başak burcunda Neptünyen bir dolunay meydana gelecek. Kriz yönetmeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Bu kriz sağlık ya da krediler, borçlar, vergiler ile ilgide olabilir. Ama bu konular ele alırken dikkatli ve titiz bir şekilde ele alabileceksiniz. Yalnız Neptün işin içinde olduğundan kişisel kazançlarınıza, harcadığınız paraya biraz dikkat!