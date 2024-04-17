Bu hafta yurt genelinde hava nasıl olacak? Kuvvetli lodos geliyor!
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Bu hafta en yüksek sıcaklıklar Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülecek. Adana 32 dereceyi görecek. Hava sıcaklığı üç büyük şehirde de artış gösterecek. İstanbul’da mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olması beklenen hava sıcaklığı, hafta sonu 19-20 derecelere gerileyecek. Megakentte perşembe ve cuma günleri kısa süreli yağmur ihtimali de var.
Hava sıcaklıkları bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirten Çelik, “Bu hafta sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece kadar üzerinde seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ancak hala mevsim normallerinin üzerinde olacak.” diye konuştu.
En yüksek sıcaklıkların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüleceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların Adana’da 32, Güneydoğu Anadolu’da 30-31 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Çelik, buralarda sıcaklıkların ilçe bazlı daha da yükselebileceğini söyledi.
Batı bölgelerinde ısınmaya bağlı aralıklarla yağış beklendiğini ancak bunun gün boyu sürmeyeceğini belirten Çelik, Kıyı Ege ve Kuzey Ege’de kısa süreli sağanak geçişinin olacağını ifade etti.