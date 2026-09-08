Bu hafta sonu genel seçim olsa kime oy verirsiniz? Zirvedeki parti farkı açtı

İYİ Parti’yi yüzde 3,4 ile Anahtar Parti, yüzde 3,2 ile Zafer Partisi takip etti. Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3 oranında destek alırken, diğer siyasi partileri tercih edeceğini belirtenlerin toplam oranı ise yüzde 2,8 oldu.