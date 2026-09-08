Bu hafta sonu genel seçim olsa kime oy verirsiniz? Zirvedeki parti farkı açtı
Araştırma şirketi Areda Survey, bu sefer vatandaşlara “Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yöneltti. Türkiye genelinde 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette AK Parti yüzde 35’lik oy oranı ile ilk sıradaki yerini korurken, muhalefet partilerinin aldığı oranlar dikkat çekti.
Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Sorusunun cevabını Areda Survey’in hazırladığı anket verdi.
Siyasi hareketliliğin yaşandığı şu günlerde ankete katılanların verdikleri cevaplar ise oldukça dikkat çekti. İşte ayrıntılar…
HAFTA SONU GENEL SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ?
AK PARTİ YÜZDE 35 İLE İLK SIRADA
Araştırmaya göre AK Parti yüzde 35 ile seçmen tercihlerinde ilk sırada yer aldı. Son aylardaki oy seyrinde yüzde 30’ların üzerinde konumunu sürdüren AK Parti, Ağustos 2026 araştırmasında da yüzde 35 seviyesinde ölçüldü.
İKİNCİ SIRADA YÜZDE 17 İLE YENİ PARTİ VAR
Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri YENİ Parti’nin yüzde 17’lik oy oranına ulaşması oldu. Bir önceki ay yüzde 16,6 seviyesinde bulunan YENİ Parti, Ağustos araştırmasında oy oranını yüzde 17’ye taşıyarak ikinci sıradaki konumunu sürdürdü.
YÜZDE 11,1 İLE CHP ÜÇÜNCÜ SIRADA
CHP’nin oy oranı yüzde 11,1 olarak araştırmaya yansıdı. Bu sonuçla CHP, AK Parti ve YENİ Parti’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.
Araştırmada DEM Parti yüzde 9,8 ile dördüncü, MHP ise yüzde 8,9 ile beşinci sırada yer aldı. Seçmen tercihlerinde İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 6,4 olarak ölçüldü.
İYİ Parti’yi yüzde 3,4 ile Anahtar Parti, yüzde 3,2 ile Zafer Partisi takip etti. Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3 oranında destek alırken, diğer siyasi partileri tercih edeceğini belirtenlerin toplam oranı ise yüzde 2,8 oldu.