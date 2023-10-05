Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 6'sı yerli 8 yeni film

Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Fikret Kuşkan'ın rol aldığı "Roza" filmi, mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Hamit İzol'un aynı isimli kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken, senaryosu ise Sultan Turan Kızılay imzası taşıyor.