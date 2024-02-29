Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 2'si yerli 9 yeni film

"Senden Başka"

Başrollerinde Sydney Sweeney ve Glen Powell'ın yer aldığı "Senden Başka", mükemmel başlayan bir ilk buluşmadan sonra birbirlerinden buz gibi soğuyan Bea ve Ben'in kendilerini beklenmedik bir şekilde Avustralya'da bir düğünde bulmalarını konu alıyor. Genç ikiliye Dermot Mulroney, Michelle Hurd, Alexandra Shipp ve Darren Barnet'in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Will Gluck oturuyor.