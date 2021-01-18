Bu haber Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibini yıktı beyninde tümör çıktı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, altı sezondur ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yarın yılbaşı arasının ardından ekrana dönüyor. Heyecanla sete başlamaya hazırlanan dizi ekibi aldıkları acı haberle adeta yıkıldı.