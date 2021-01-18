Bu haber Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibini yıktı beyninde tümör çıktı!
ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusunun beyninde tümör çıktı. EDHO ekibi bu haberle yıkıldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. 72 yaşındaki oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı yaptı. Atv yönetimi sevilen oyuncu için gerektiği taktirde özel uçak kaldırmak için harekete geçti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, altı sezondur ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yarın yılbaşı arasının ardından ekrana dönüyor. Heyecanla sete başlamaya hazırlanan dizi ekibi aldıkları acı haberle adeta yıkıldı.
Dizinin 72 yaşındaki Hayriye anası Sabina Toziya yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya tam dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar usta oyuncunun beyninde bir tümör tesbit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi.