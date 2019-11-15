Bu göl kalp şeklinde! Çanakkale Ezine'deki pembe gölü gören şaşırıyor

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece birkaç günü pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki göl ve çevresinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanlığı tarafından inceleme yapılacak.