Bu gece 23.31'e aman dikkat! 4 gün sürecek çok önemli olaylar olacak: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...
Yaptıkları çarpıcı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Salı günü Ay 23.31 ile 23.39 arasında boşlukta olacak, akabinde Koç burcuna geçecek. Venüs ile Satürn arasında olumlu bir etkileşim olacak.
4 gün sürecek: Etki süresi +/- 4 gün… Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlar üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal.
İlişkilere elbette dikkat: Bugün keyiflerden çok sorumlulukların üzerine eğileceğiz. İşlere odaklı ve gerçekçi olmak zorundayız. İlişkilere elbette dikkat!
Faydalanmak isteyebiliriz: Aşırı isteklerden ve abartıdan kaçınmalı. Bizden daha yaşlı ve tecrübeli kişilerin fikirlerinden ve tavsiyelerinden faydalanmak isteyebiliriz.