Bu fuarda 1,5 ton altın sergileniyor!

''Altınlarımız tükenmek üzere''

Fuardaki bir firmanın yetkilisi Mustafa İriç, ürünlerine yoğun ilgi ve talep olduğunu fuara getirdikleri 100 kilo altının 60 kilosunu sattıklarını söyledi. İriç, "100 kiloya yakın altınla fuara girdik. Elimizdeki altınlar da tükenmek üzere. Bölgeye ve diğer illere dağıttığımızdan dolayı sipariş almaya başladık, buradaki altınlarımız da tükenmek üzere.