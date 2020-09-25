Bu fare bildiğiniz farelerden değil! Cesaret madalyası var
Dünyanın en çok kara mayınının gömülü olduğu ülkelerin başında gelen Kamboçya'da bir hayvan ödüllendirildi.
APOPO adındaki sivil toplum örgütünün Hero Rat (kahraman fare) programı kapsamında eğitilen Magawa cesaret madalyası aldı. Dev keseli Afrika faresi Magawa'ya, "hayat kurtaran cesareti ve görevine bağlılık" nedeniyle ödül verildi.
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Magawa'nın şimdiye kadar 39 mayın ve 28 patlayıcı mühimmat tespit ettiği belirtildi.
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Magawa'nın toplamda 20 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı temizlediği ifade edildi.
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Fareye hayvanlar için tasarlanmış PDSA Altın Madalyası verildi. PDSA madalyasının tehlike altında yararlılık gösteren sivillere verilen George Nişanı'na eşdeğer olduğu belirtildi.
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