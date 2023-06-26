Bu evi görenin ağzı açık kalıyor! Doğal peteklerden oluşan 'Arı Evi'nden bal damlıyor...

Arkeologlara göre Ürünlü’deki arılıklar Anadolu’da eşine az rastlanır bir geleneğin devam ettiğini gösteriyor. Ürünlü’deki bu tarihi yapı Nilüfer Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için ‘Arıevi’ olarak hizmet verecek olan evde, yenileme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor