Bu ev görenleri hayrete düşürüyor, burada her şey ters

Bu ev görenleri hayrete düşürüyor, burada her şey ters

ORDU'da yapımı tamamlanan 150 metrekarelik 2 katlı ters ev ziyarete açıldı.

Bu ev görenleri hayrete düşürüyor, burada her şey ters - Sayfa 1

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde 150 merekarelik ters ev inşa edildi. Radyal temele ankraj yönetimi uygulanarak farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen 2 katlı ev ilgi görüyor. 

18
Bu ev görenleri hayrete düşürüyor, burada her şey ters - Sayfa 2

Ters evin içerisinde yatak odası, oturma grupları ve eşyalar ile klozet ve lavabolarda tavana monte edildi. 

28
Bu ev görenleri hayrete düşürüyor, burada her şey ters - Sayfa 3

Sıra dışı evi görmeye gelenler, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. 

38
Bu ev görenleri hayrete düşürüyor, burada her şey ters - Sayfa 4

Ters evin kent turizmine katkı sağlayacağı belirtildi.  

48