Bu detayı atlayan emekli olamayacak! Sigorta giriş tarihinde çok önemli detay

24 Mayıs 1997-23 Kasım 1998 arasında sigortalı olan bir erkek çalışan 5 bin 900 günle, 24 Mayıs 1996-23 Mayıs 1997 arasında sigortalı olan bir kadın çalışan 5 bin 900 günle emekli olabilecek. 24 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arasında sigortalı olan bir erkek çalışan 5 bin 975 günle, 24 Mayıs 1997 ile 23 Mayıs 1998 arasında sigortalı olan bir kadın çalışan 5 bin 975 günle emekli olabilecek. Yasa için başvurular yasanın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle başlayacak.