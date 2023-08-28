Bu da oldu: Ünlüleri ünlülerle dolandırdılar! 15 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
Teknoloji geliştikçe dolandırıcılık yöntemleri de başka bir boyut atladı. Taklit çetesi, ünlülerin sesini kullanıp, başka ünlüleri dolandırdı. 21 kişilik çete polisin operasyonuyla çökertildi.
Taklit çetesi şeytanın aklına gelmeyecek planla ünlüleri ünlülerle dolandırdı. Doğukan Manço, Erhan Güleryüz gibi isimlerin sesini kullanan çetenin 15 milyon TL aldıkları ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akıllara durgunluk verecek bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Dolandırıcılık yapan 4 çete üyesi, sabit telefondan aradıkları resepsiyon görevlilerine kendini otel sahibi gibi tanıtıp sesini de taklit ederek para istedi.
Sert konuşarak otel görevlisini baskı altına alınan şüphelilerin bu yöntem ile yaklaşık 15 milyon lira aldıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 21 çete üyesinden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin daha önce de Doğukan Manço ve Aynı Grubu solisti Erhan Güleryüz'ün adını kullanıp sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek Demet Akalın, Beyazıt Öztürk gibi ünlülerden para istediği ortaya çıktı. Çete üyelerinin Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'i, "Abi ben Doğukan, evden ayrıldım, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırdığı da anlaşıldı.