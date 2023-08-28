Bu da oldu: Ünlüleri ünlülerle dolandırdılar! 15 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Şüphelilerin daha önce de Doğukan Manço ve Aynı Grubu solisti Erhan Güleryüz'ün adını kullanıp sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek Demet Akalın, Beyazıt Öztürk gibi ünlülerden para istediği ortaya çıktı. Çete üyelerinin Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'i, "Abi ben Doğukan, evden ayrıldım, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırdığı da anlaşıldı.