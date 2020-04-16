Bu da oldu! ABD'de koronavirüse karşı silahlanıp gösteri yaptılar
Koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ABD'de bir grup insan ellerinde silahlarla Covid-19 karşıtı eylem yaptı. Karantani altındaki Michigan eyaletinde insanlar silahlanıp sokağa çıktı ve karantinanın kaldırılmasını istedi.
Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ABD'de vaka sayısı 640 bini geçerken, ölü sayısı da 30 bin 844'e ulaştı. ABD'nin Michigan eyaletinde de koronavirüs vakası 25 bin, ölü sayısı da bin 921'e çıktı. Eyalet karantina altında bulunuyor. Ancak Michigan'da aşırı sağcı gruplar silahlarıyla parlamento binasının önünde toplanarak, karantinanın kaldırılması çağrısı yaptılar.
"Lüzumsuz Karantinaya Karşı Olan Michigan Halkı"
Kendilerini "Lüzumsuz Karantinaya Karşı Olan Michigan Halkı" olarak adlandırılan bir grup, korona virüs salgınına karşı eyalette uygulanan karantinayı protesto etmek amacıyla Michigan'ın başkenti Lansing'de parlamento binası önünde protesto eylemi yaptı.
Araçlarıyla konvoy oluşturarak kente giriş yapan grubun silahlı olması dikkat çekti. Michigan Valisi Gretchen Whitmer'in karantina uygulamasına karşı olduklarını belirten protestocular, ekonomik darboğazın korona virüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia ettiler.
Silahlı göstericiler adına Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Meshawn Maddock protesto eylemine katılanların Demokrat, Cumhuriyetçi ve Bağımsız gruplardan oluştuğunu iddia etti.