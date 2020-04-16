Bu da oldu! ABD'de koronavirüse karşı silahlanıp gösteri yaptılar

Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ABD'de vaka sayısı 640 bini geçerken, ölü sayısı da 30 bin 844'e ulaştı. ABD'nin Michigan eyaletinde de koronavirüs vakası 25 bin, ölü sayısı da bin 921'e çıktı. Eyalet karantina altında bulunuyor. Ancak Michigan'da aşırı sağcı gruplar silahlarıyla parlamento binasının önünde toplanarak, karantinanın kaldırılması çağrısı yaptılar.