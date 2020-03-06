Bu da kadın şiddeti sokak ortasında adamı defalarca tokatladı dükkanı dağıttı
Antalya'da bir kadın sevgilisi olduğu belirtilen adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Genç adam yardıma gelen polislerin arkasına saklanınca da ortalığı dağıtan kadın sandalye ve masaları devirdi.
ANTALYA'nın tarihi Kalekapısı'nda 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği tokatladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tartışma sırasında genç kadın, önce çantasını fırlattı, ardından da erkeği defalarca tokatladı. Erkeğin kendisinden uzaklaşması üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu sırada erkek, olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Bölgede esnaflık yapan Bahtiyar Muradov, kadının "Sıkıldım, bıktım senden" diye bağırarak, erkeğe vurduğunu anlattı.
Kalekapısı'ndaki meydanda 29 Şubat günü saat 23.00 sıralarında 20- 25 yaşlarında bir kadın ile erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında genç kadın, önce çantasını fırlattı, ardından da erkeği defalarca tokatladı.
Erkeğin kendisinden uzaklaşması üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu sırada erkek, olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Yaklaşık 10 dakika süren tartışma sonrası kadın olay yerinden uzaklaştı, erkek de aynı yöne gitti.
Kaleiçi esnafından Bahtiyar Muradov, restoranı kapattıktan sonra çığlık sesi üzerine kadına şiddet olayı yaşandığını düşünerek dükkandan dışarı çıktığını anlattı. Tartışan kadın ve erkeğin yanına gittiklerini aktaran Muradov şöyle konuştu: