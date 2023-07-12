Bu da İngiliz gelin! İngiltere'de yöneticiydi aşkı için Türkiye'de hayvancılık yapıyor
İNGLTERE'de 20 kişinin çalıştığı yazılım şirketinde yönetici olan Sarah Durrant, Türk genci Ergün Baldır'a aşık olunca istifa etti ve evlenip Aydın'a yerleşti. Eşi ile birlikte hayvancılık yapan İngiliz Gelin Sarah, ahırda her işin üstesinden gelmeyi başarıyor... Sarah, "Böyle bir iş yapacağımı hiç hayal etmedim. 40 yıl düşünsem hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey. Aşk işte..." diyor.
İngiltere'de yönetici olarak çalıştığı işini sevdiği kişi için bırakıp Aydın'a yerleşen Sarah Durrant, Efeler ilçesinde eşiyle hayvancılık yapmaya başladı. İngiltere'de 20 kişinin çalıştığı yazılım şirketinde yöneticilik yapan Sarah Durrant (47), iki yıl önce doğum günü kutlaması için geldiği Fethiye'de Ergün Baldır'a (44) aşık oldu.
Bir süre arkadaşlıkları devam eden çift, evlenme kararı aldı. Aydın'da hayvancılık yapan Baldır, Durrant'a, Türkiye'ye geldiği takdirde birlikte bu işi yapmaları gerektiğini anlattı. Sarah Durrant'ın da hayvancılığa sıcak bakmasıyla geçen yıl yaşamını birleştiren çift, Umurlu Mahallesi'nde 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte el ele işlerinin başına geçti.
Üniversite of Huddersfield'de işletme eğitimi alan, İngiltere'deki ofis hayatını terk edip sabahları hayvan sesleri arasında uyandığı bir hayatı tercih eden Sarah Durrant, bu yaşama kısa sürede alıştı. Gün doğumunda çiftliğe giren kadın, süt sağımından büyükbaş hayvanların beslenmesine kadar tüm işleri tek başına yürütebiliyor.
Peynir ve tereyağını da kendisi yapan Sarah Durrant, sabah çiftlikteki tavuk kümesine girip taze yumurtaları evine götürüyor. Eşinin en büyük destekçisi olan Durrant, geçen Kurban Bayramı'nda pazarda kurbanlık satışı da yaptı.