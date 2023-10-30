Bu çocuk değişik! 12 yaşında sabah akşam bir kilo soğan ve 12 diş sarımsak yiyor!

"Evde meyve tabağı yerine sarımsak ve soğan tabağı var"

"Eve meyve alıyorum, yanında yiyorum belki iştahı açılır, meyve yer diye ama o hâlâ soğan ve sarımsak yemeye devam ediyor" diyen anne Özgül Ayhan, "Bizim evde meyve tabağı yoktur, onun yerine soğan ve sarımsak dolu bir tabağımız var. Okuldan eve geldiğinde oğlum sana ne pişireyim dediğimde, 'soğan pişir anne' diyor. Tost yapıyorum ya da makarna yapıyorum ama o önce onların yanındaki soğanı bitiriyor" şeklinde konuştu.