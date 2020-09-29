Bu çikolata dünyada tek! Sadece Ordu'da var

“Çikolata üretimi 3 aydır devam ediyor”

Gıda Mühendisi ve Çikolata Park Yöneticisi Sevim Yavuz, “Çikolata Park’ın kuruluş amacı, Ordu bölgesinde yetişen fındığın katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi için hayata geçirildi. Fındık olarak Avrupa’ya ihraç edip, çikolata olarak bize geri dönüyor. Bunu biz neden yapmayalım? Fikri ile ortaya çıkan bir projeydi. 3 aydır da üretimimiz yoğun bir şekilde başladı. Üretilen ürünlerin yüzde 80’inin fındıklı çikolatalar oluşturuyor.