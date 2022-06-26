Halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen, ana vatanı Japonya ve Çin olan ancak Türkiye'de de yetişen çiçeği koparanlara 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 109 bin TL!
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, Anavatanı Japonya olan fakat ülkemizde de farklı bölgelerde rastlanılan ayı gülü çiçeği görüldü. Endemik bir tür olduğu bilinen ve koruma altında olan çiçeğe zarar vermenin cezası ise 109 bin 593 TL.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde endemik bir tür olan ve koruma altına alan ayı gülü çiçeği açtı.
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Koruma altında olması sebebiyle çiçeği koparan kişilere 109 bin 593 lira ceza kesiliyor.
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Doğal güzellikleri ve geniş ormanlık alanlarıyla Kahramanmaraş'ın en yeşil ilçelerinden biri olan Andırın, birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.
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