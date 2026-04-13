Bu cep telefonları kapanacak! 54 bin lira geri ödeme çıkacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), çift IMEI'ye sahip telefonlar için harekete geçti. Abonelere uyarı mesajarı gitti. Usulsüz IMEI ile kullanılan telefonlar iletişime kapatılacak.
Türkiye'ye yurt dışından kaçak olarak getirilen telefon sayısında patlama yaşanırken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu harekete geçti. Mevzuata göre her pasaport sahibi üç yılda yalnızca bir kez yurt dışından telefon getirebilme hakkına sahip. Bu hak da tek bir cihaz için kullanılabiliyor.
Yurt dışından telefon getiren kişiler, çift SIM kartlı cihazlarının ikinci IMEI numarasını farklı bir telefon için sisteme kaydettiriyordu. Bu sayede tek bir kayıt hakkından iki farklı cihaz için yararlanıyordu.
BTK usulsüz kullanıldığını tespit ettiği telefon sahiplerini SMS ile uyardı. 120 günlük süre 1 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek ve bu telefonlar eğer kayıt ettirilmezlerse şebekeye kapatılacak ve kullanılamayacak. Kayıt ücreti 54 bin 258 lira oldu.
YURT DIŞI TELEFONLAR NASIL KULLANILIR?
Türkiye'deki fiyatlardan telefon almak istemeyenler yurt dışından aldıkları cihazları bir takvim yılı içinde (1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arası bir takvim yılını ifade ediyor.) 4 ay boyunca kullanabiliyor. Eğer telefonda çift SIM kart yuvası ya da bir SIM kart yuvası ve e-SIM varsa bu süre 8 aya çıkıyor. 4 ay fiziki SIM kart kullanılıyor, diğer 4 ay ise e-SIM ya da diğer fiziki SIM kart yuvası kullanılarak iletişim sağlanabiliyor.
YURT DIŞINDA TELEFONLAR DAHA UCUZ
Yurt dışındaki telefonlar Türkiye'ye göre daha ucuza satılıyor. Bazı vergi kalemlerinin yurt dışında olmaması, Tax Free avantajıyla telefona ödenen KDV'nin ülkeden ayrılırken nakit ya da kredi kartına iade edilmesi gibi konular yurt dışı kayıtsız telefon almayı cazip hale getirebiliyor.