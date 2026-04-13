Bu cep telefonları kapanacak! 54 bin lira geri ödeme çıkacak

Türkiye'ye yurt dışından kaçak olarak getirilen telefon sayısında patlama yaşanırken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu harekete geçti. Mevzuata göre her pasaport sahibi üç yılda yalnızca bir kez yurt dışından telefon getirebilme hakkına sahip. Bu hak da tek bir cihaz için kullanılabiliyor.



Yurt dışından telefon getiren kişiler, çift SIM kartlı cihazlarının ikinci IMEI numarasını farklı bir telefon için sisteme kaydettiriyordu. Bu sayede tek bir kayıt hakkından iki farklı cihaz için yararlanıyordu.