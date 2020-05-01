Bu çay tok tutuyor işte tarifi
Hiç tok tutan çay tarifi duydunuz mu? Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya'nın tarifiyle işte tok tutan çay tarifi…
Ramazanda tok tutan yemek tarifleri ve içecek tarifleri araştırılıyor. Bu sene ramazan evde geçse de birçok kişi için açlık dayanılmaz oluyor. Peki, hiç tok tutan çay tarifi duydunuz mu?
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İçeriğinde ıhlamur, yeşil çay gibi bildiğimiz bitkilerin olduğu bu çay balla da karıştırılınca harika bir tat oluyor. İşte Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya tarifine göre tok tutan çay tarifi…
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Tok tutan çay tarifi malzemeleri
Yarım litre su
Eşit miktarda mate, biberiye, ıhlamur ve yeşil çay
1 dilim yeşil elma
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Tok tutan çay tarifi yapılışı
Suyu kaynatın ve içine sırasıyla malzemeleri ekleyerek normal çay gibi demleyin. Ardından bir bardak için. İsteyenler bal ve tarçınla tatlandırabilir.
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